Памятник советским воинам разрисовали свастикой

В Каневе Черкасской области неизвестные разрисовали нацистской свастикой стелу Героям Советского Союза, входные двери в Дом-музей ветеранов, а также пограничный столб, установленный бывшими воинами-пограничниками в Афганском сквере города.

Как сообщили УНИАН в Каневском горисполкоме, поиском вандалов сейчас занимается милиция, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Рабочие коммунальных служб уже ликвидировали следы деятельности злоумышленников.