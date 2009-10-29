Памятник советским воинам разрисовали свастикой
19:14, 29 октября 2009Общество
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Сообщение из Канева
В Каневе Черкасской области неизвестные разрисовали нацистской свастикой стелу Героям Советского Союза, входные двери в Дом-музей ветеранов, а также пограничный столб, установленный бывшими воинами-пограничниками в Афганском сквере города.
Как сообщили УНИАН в Каневском горисполкоме, поиском вандалов сейчас занимается милиция, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Рабочие коммунальных служб уже ликвидировали следы деятельности злоумышленников.
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