Киевсовет повысил зарплату Черновецкому

Депутаты Киевского городского совета повысили надбавку к заработной плате мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с 30 до 40% должностного оклада с учетом надбавки за ранг государственного служащего.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 61 депутат Киевсовета.

В решении отмечается, что оно принято в соответствии с законодательством Украины об оплате труда и учитывая личное заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, согласно которому ему выплачивается заработная плата в размере 1 грн.

В документе отмечается, что по состоянию на 14 апреля 2006 года, когда надбавка мэру была назначена в размере 30% должностного оклада, стаж его государственной службы составлял 21 год, по состоянию на сентябрь 2009 года надбавка 40% назначена с учетом стажа столичного председателя на госслужбе 25 лет.

К решению приобщено заявление мэра от 7 августа 2006 г., в котором он просит руководителя аппарата КГГА перечислять его заработную плату, за вычетом 1 грн., на счет Главного финансового управления КГГА с определением «грант на строительство жилья для социально незащищенных слоев населения».

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил депутатам, что, приняв сегодняшнее решение об увеличении размера надбавки городскому председателю, Киевсовет увеличивает средства на нужды малозащищенных слоев населения столицы.