Ющенко сделал новогодний подарок инвалидам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно гарантий и прав отдельных категорий пенсионеров», принятый парламентом 12 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В частности, статью 45 названного Закона предлагается дополнить положениям, которым устанавливается, что инвалидам II и III групп пенсия по инвалидности назначается в размере 100 процентов пенсии по возрасту, вычисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», со дня установления инвалидности, если у них на день установления инвалидности имеется страховой стаж: у мужчин – 25, а у женщин – 20 лет, они уже не работают, а также, если обращение по назначению пенсии состоялось не позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если же инвалид II или III группы приобрел отмеченный страховой стаж и статус неработающего в период после установления инвалидности, но ко дню обращения по назначению пенсии по инвалидности, то пенсия по инвалидности в размере пенсии по возрасту назначается со дня возникновения такого права.

В случае, когда инвалид II или III группы приобрел отмеченный страховой стаж и статус неработающего пенсионера после назначения пенсии по инвалидности, пенсия по инвалидности в размере пенсии по возрасту назначается со дня наступления такого права, если обращение по назначению пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту состоялось не позже трех месяцев со дня наступления такого права.

Кроме того, в абзаце третьем пункта 2 раздела «Заключительные положения» Закона содержится поручение Кабинету Министров Украины относительно обеспечения пересчета по материалам пенсионных дел пенсий по инвалидности в размере пенсий по возрасту со дня преобретения такого права тем лицам, которые приобрели его до принятия данного Закона.