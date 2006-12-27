Подорожание авиагорючего - мнения разошлись

Цена на авиационное топливо в 2007 году не будет повышена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь».

«Я думаю, что его (повышения - УНИАН) не будет», - отметил он.

По словам А.КОЛЕСНИКА, Госавиаадминистрация ведет переговоры с поставщиками топлива, с операторами.

«Есть проблема… Мы, конечно, занимаемся этим вопросом. Я надеюсь, что мы его решим положительно», - сказал глава Госавиаадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября т.г. авиакомпании "АэроСвит" и "Международные Авиалинии Украины" заявили, что, согласно официальным уведомлениям, полученным авиакомпаниями от поставщиков авиатоплива - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл", с конца ноября-начала декабря цены на авиатопливо возрастут на 20-25%, что противоречит тенденции снижения стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

В начале декабря “АэроСвит” договорился со своим поставщиком топлива - СП «КРЕБО», что в декабре цена на него не будет повышена, относительно цены на 2007 г. переговоры продолжаются. В то же время, МАУ до сих пор ведет переговоры со своим поставщиком - "ЛУК-Авиа Ойл».

В аэропорту «Борисполь» заправку самолетов осуществляют две компании - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл". Они обе берут авиатопливо на Кременчугском НПЗ, «ЛУК-Авиа Ойл» начал брать топливо на Кременчугском заводе после того, как в 2005 г. Одесский НПЗ остановился на реконструкцию. Таким образом, на мощностях Кременчугского НПЗ на сегодня производится около 75% авиационного топлива в Украине. Остальное топливо производится на Лисичанском НПЗ, которое реализует «ТНК-Авиа».