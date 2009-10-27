В Севастополе ликвидировали советскую якорную мину 1926 года

В Гагаринском районе Севастополя пиротехники МЧС сегодня ликвидировали 800-килограммовую морскую якорную мину, найденную на глубине 1 метра и на расстоянии около 15 метров от берега городского пляжа «Парк Победы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, по подсчетам специалистов МЧС, очередная находка - советская мина образца 1926 года - при взрыве способна поразить гидроударной волной на расстоянии до 1575 метров, а радиус максимальной дальности разлета отдельных кусков почвы и обломков мины достигает 500 м.

Учитывая все показатели опасности, наиболее целесообразным способом ликвидации боеприпаса был избран подрыв мины на месте обнаружения.