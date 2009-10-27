ЦИК обнародовал декларации о доходах кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов в президенты Украины.

В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами, кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК за 2008 год заработал 999 тыс. 931 грн. Однако заработная плата составляла лишь 23,34% дохода (233 тыс. 343 грн.), самый больший доход кандидату в президенты принесли дивиденды, проценты и роялти – 700 тыс. 533 грн. Кроме того А.ЯЦЕНЮК в прошлом году получил 41 тыс. 144 грн. материальной помощи и 24 тыс. 911 грн. от научной, преподавательской и творческой деятельности. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА в 2008 году получили 532 тыс. 267 грн. дохода. Также кандидат в президенты, в соответствии с декларацией, имеет земельный участок площадью 3012 кв. м, жилой дом – 298,3 кв. м, квартиру – 342,9 кв. м, дачный дом – 114,5 кв. м и гараж – 45 кв. м. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА пользуются двумя автомобилями – "Шкода" и "Мерседес".

В свою очередь, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО задекларировал 236 тыс. 81 грн. и 36 коп. доходов за 2008 год. Из них заработная плата составляет 201 тыс. 230 грн. 96 коп (85,24% доходов), а материальная помощь – 34 тыс. 850 грн. 40 коп. Члены семьи кандидата в президенты в 2008 году доходов не имели. П.СИМОНЕНКО является владельцем квартиры площадью 70 кв. м и гаража – 24 кв. м, семья - имеет квартиру площадью 210 кв. м.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в 2008 году заработал 657 тыс. 337 грн. 68 коп. Из них зарплата составляет 242 тыс. 880 грн. (36,83%) и 414 тыс. 457 грн. 68 коп. – доходы от научной деятельности. Семья спикера в прошлом году заработала 31 тыс. 273 грн. 34 коп. Кандидат в президенты владеет земельным участком площадью 4698 кв. м и квартирой в 259,8 кв. м, семья спикера имеет земельный пай площадью 9,56 га, жилой дом площадью 339,3 кв. м и дачный дом площадью 277,2 кв. г. В собственности В.ЛИТВИНА также находится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser (объем двигателя 5663 куб. см), а члены его семьи пользуются легковым автомобилем Chrysler Pt. Cruiser (объем двигателя 2429 куб. см). На счетах В.ЛИТВИНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях, в соответствии с декларацией, лежит 213 тыс. 129 грн., 53 тыс. 306 евро и 73 тыс. 559 долларов США, у жены – 321 тыс. 800 грн.

Кандидат в президенты Анатолий ГРИЦЕНКО задекларировал 268 тыс. 659 грн. 23 коп. доходов в 2008 году. Из этой суммы заработная плата составляет 220 тыс. 80 грн. 45 коп. (81,92%), пенсия – 48 тыс. 018 грн., доходы от научной, преподавательской деятельности - 560 грн. 78 коп. А.ГРИЦЕНКО владеет автомобилем Honda и гидроциклом Yamaha. Сумма средств на счетах кандидата в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 280 тыс. грн. В 2008 году доходы членов семьи составляли 156 тыс. 350 грн. Также в собственности семьи - земельный участок площадью 8 720 кв. м, две квартиры на 56,2 м и 32,9 м, а также дачный дом площадью 347,4 кв. г. Сумма средств членов семьи А.ГРИЦЕНКО на счетах в банках составляет 120 тыс. 60 грн.

В соответствии с декларацией кандидата в президенты Олега РЯБОКОНЯ, в прошлом году он заработал 5 919 548 гривен. 5,3 миллионов составляла зарплата кандидата, еще 479 тыс. 170 грн. – доходы от предпринимательской деятельности, 100 тыс. кандидат заработал на отчуждении ценных бумаг, 19,8 тысяч – на процентах, дивидендах, роялти. Члены семьи О.РЯБОКОНЯ получили доход 619 тыс. 342 грн. О.РЯБОКОНЬ владеет земельным участком площадью 115293 кв. м, а семья - участком в 17591 кв. м. В собственности О.РЯБОКОНЯ и его семьи - жилой дом на 790 кв. м, садовый дом на 280 м квартира на 118 метров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 октября, ЦИК официально зарегистрировал семь кандидатов в президенты: О.РЯБОКОНЯ, А.ГРИЦЕНКО, А.ЯЦЕНЮКА, П.СИМОНЕНКО, В.ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО и Инну БОГОСЛОВСКУЮ.