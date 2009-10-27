МинЖКХ инициирует введение строительных сберкасс

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует внедрение механизма строительно-сберегательных касс для обеспечения жильем граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО вчера в ходе заседания Стратегического совета при министерстве.

По его словам, министерство разрабатывает концепцию развития строительно-сберегательных касс.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что для решения проблемы обеспечения граждан жильем необходимо в первую очередь принять на законодательном уровне документ о принципах жилищной политики, однако нового Жилищного кодекса до сих пор нет.

«Нам непонятны принципы управления жилищным фондом… В Украине 92-93% приватизированных квартир. Но дома остались в воздухе, они ничьи. Там надвигается большая проблема, там надвигается катастрофа. Нам надо срочно определяться со способом управления и с подготовкой к модернизации этих домов», - добавил он.

В МинЖКХ пояснили, что строительно-сберегательные кассы (ССК) – это институты, реализующие контракты со своими членами на предоставление кредита для приобретения или реконструкции жилья. Причем получение кредита обусловлено не только залогом и обязательствами заемщика по обслуживанию долга, но и предварительным выполнением плана по накоплению сбережений.

В министерстве считают, что развитие стройсберкасс позволит за 10-15 лет сделать ипотеку массовой, увеличить число жилищных кредитов, предоставляемых не только стройсберкассами, но и банками.

Как отметил академик Российской академии наук Виктор ПОЛТЕРОВИЧ, внедрение механизма ССК предполагает выделение государством премий на сбережения.

По его словам, член стройсберкассы на протяжении пяти лет вкладывает определенную сумму на покупку квартиры, а государство каждый год на эту сумму выплачивает премию, стимулируя граждан делать накопления. Такая схема позволяет желающим приобрести жилье накопить за 5 лет 40% стоимости квартиры, получить кредит в стройсберкассе в размере 40% стоимости жилья под 5-6%, а на оставшиеся 20% взять кредит у коммерческого банка.

В.ПОЛТЕРОВИЧ подчеркнул, что ССК дают возможность сформировать для банков надежных заемщиков с хорошими кредитными историями, создают стимулы для накоплений, а также помогут сделать ипотеку массовой.