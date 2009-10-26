В Испании украинку обвиняют в убийстве собственного сына

На юге Испании арестованы выходцы из бывшего СССР. Молодую супружескую пару подозревают в убийстве собственного сына.

23-летний россиянин и 20-летняя украинка, фамилия которых не указывается, проживали постоянно в провинции Малага. Они подозреваются в том, что били своих двухмесячных сыновей-близнецов, в результате чего дети попали в больницу с черепно-мозговыми травмами и другими увечьями.

Советник регионального правительства Андалузии по социальным вопросам Ампаро Бильбао сказала: «Один из младенцев умер. Второй ребенок, когда выздоровеет, будет отправлен в детский дом».

Как сообщает полиция, арестованный россиянин уже неоднократно задерживался в Испании за драки на бытовой почве.

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