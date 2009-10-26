Милиция изъяла 51 ружье, 12 сетей и 5 самогонных аппаратов

Винницкая милиция на протяжении сентября-октября изъяла на территории области 51 единицу охотничьего оружия и 1 устройство для отстрела резиновых пуль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, стражами порядка за этот период были проверены 456 владельцев оружия.

Также во время отработки милиция изъяла и уничтожила 160 литров самогонной закваски, 42 литра самогона, 5 самогонных аппаратов. Милиция совместно с представители природоохранной службы также выявили и изъяли 12 бесхозных рыбачьих сетей, где обнаружено 93 кг разносортовой рыбы.