Темпы "угольного пиратства" выросли в три раза

На Луганщине закрытие нелегальных разработок полезных ископаемых дало угольным госпредприятиям области профессиональные кадры: с начала текущего года угледобывающими предприятиями региона трудоустроено около 7 тыс. горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Так, на государственном предприятии "Ровенькиантрацит" были трудоустроены 500 человек, потерявших работу в результате закрытия «копанок». По мнению руководства угледобывающих предприятий, горняки поняли, что работая на «копанках», они социально не защищены, поэтому и вернулись на государственные предприятия.

С начала года темпы угольного «пиратства» в регионе выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. «Недра Луганщины вывозятся с области беспрестанным потоком большегрузными фурами, которые на пыль растирают дорожное покрытие автомагистралей», - отметили в ОГА.

Руководство Луганской области на протяжении нескольких месяцев ведет активную борьбу с «копанками». Кампанию против нелегального использования недр вынужден был возглавить лично глава Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ, сообщили в пресс-службе.