Генпрокуратура забрала у Луценко дело о развращении детей

Сегодня руководство Генеральной прокуратуры Украины после заслушивания материалов уголовного дела о развращении двух малолетних детей приняло решение забрать дело из главного следственного управления МВД Украины для последующего расследования в Генпрокуратуру.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время, в пресс-службе ГПУ воздержались от предоставления комментариев по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей.

20 октября с трибуны Верховной Рады А.МЕДВЕДЬКО заявил, что ведомство направило руководству МВД письмо, в котором просит Министерство внутренних дел провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относились к расследованию дела о развращении детей.

Как отметил генпрокурор, мать потерпевших детей дважды обращалась в Днепровское районное управление Киева, после возбуждения уголовного дела работники милиции не предприняли своевременно меры по установлению виновных лиц, а их опознание было проведено лишь через месяц после возбуждения уголовного дела.