Во Львове закрывают игорные клубы, замаскированные под интерактивные
12:14, 24 октября 2009Общество
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Во Львове работники налоговой милиции прекратили деятельность двух интерактивных клубов, которые в нарушение норм законодательства функционировали как игорные заведения.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГНА во Львовской области.
Налоговики обнаружили и изъяли компьютерное оборудование на 26 рабочих мест, которое на момент проведения проверок было подсоединено к локальной сети с центральным сервером, расположенным в комнатах администраторов заведений.
Проводится доследственная проверка, по завершении которой материалы будут направлены в суд для применения ст. 3 Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине».
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