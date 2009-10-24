Во Львове закрывают игорные клубы, замаскированные под интерактивные

Во Львове работники налоговой милиции прекратили деятельность двух интерактивных клубов, которые в нарушение норм законодательства функционировали как игорные заведения.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГНА во Львовской области.

Налоговики обнаружили и изъяли компьютерное оборудование на 26 рабочих мест, которое на момент проведения проверок было подсоединено к локальной сети с центральным сервером, расположенным в комнатах администраторов заведений.

Проводится доследственная проверка, по завершении которой материалы будут направлены в суд для применения ст. 3 Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине».