За что в Неаполе расстреляли украинца

Гражданин Украины, который 24 декабря был застрелен в Неаполе, находился в Италии нелегально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в 1999 году он въехал на территорию Италии по туристической визе и остался нелегально работать.

Как выяснилось, 24 декабря Александр Кебо работал на рынке. Его товар зацепил проехавший рядом автомобиль, и А.Кебо решил выяснить отношения с водителем. Выяснение отношений перешло в драку. Водитель пообещал отомстить. Спустя некоторое время к А.Кебо подъехали на мотоцикле неизвестные и расстреляли из пистолета.

А.Кебо было 52 года.