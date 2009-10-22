МВД: раньше мать пострадавших детей на следствие не жаловалась

Министерство внутренних дел Украины расценивает как предвзятое и не соответствующее действительности утверждение матери детей, которые пострадали от насилия, Елены ПОЛЮХОВИЧ, которая в своем заявлении Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО выразила недоверие следствию в деле о развращении детей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии ДСО и МД МВД Украины.

“Сейчас уголовное дело, возбужденное по заявлению гражданки ПОЛЮХОВИЧ, расследуется в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, под контролем Генеральной прокуратуры Украины”, – отмечают в МВД.

Также милиция сообщает, что “заявительница ни разу, за все время расследования указанного уголовного дела не сообщала о том, что на нее оказывается давление со стороны следствия” и о недоверии следователю. “Е.ПОЛЮХОВИЧ ранее не высказывала ни следователям, ни их руководителям никаких претензий относительно объективности расследования этого уголовного дела”, – говорится в сообщении МВД.

Справка. По сообщениям СМИ, Е.ПОЛЮХОВИЧ обратилась к Генеральному прокурору с просьбой возбудить уголовное дело против министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за разглашение тайны усыновления ею детей (ст. 168 Уголовного кодекса Украины).

В заявлении на имя А.МЕДВЕДЬКО она отмечала, что министр раскрыл тайну усыновления детей ею и ее мужем Дмитрием ПОЛЮХОВИЧЕМ, комментируя расследование дела о развращении детей.

Также Е.ПОЛЮХОВИЧ высказала сомнение в способности МВД объективно расследовать это дело и высказалась за немедленную передачу расследования дела Генпрокуратуре от МВД.

Как сообщал УНИАН, 20 октября глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО обвинил адвоката потерпевшей Елены ПОЛЮХОВИЧ в том, что он якобы вымогал взятку у народного депутата от БЮТ Руслана БОГДАНА.

В свою очередь, адвокат потерпевшей Андрей ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.

Еще один адвокат, который защищает интересы матери пострадавших от насилия детей, В.КОНОВАЛОВ заявил о беспрецедентном давлении на него со стороны органов Министерства внутренних дел Украины.

22 октября министр внутренних дел Украины пообещал, что в ближайшее время следователи органов внутренних дел возбудят уголовное дело о вымогательстве адвокатами матери пострадавших от насилия детей 2 млн. дол.

Ранее, 13 октября, народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних в МДЦ “Артек”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о растлении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.