В Крыму хотят, чтобы инструкции к лекарствам были и на русском

Парламент Крыма обращается к Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины с предложением внести изменения в нормативные акты и законодательство для обязательного изложения информации в инструкциях к лекарствам, помимо государственного - украинского, также на русском языке.

«На основании Всеукраинской переписи населения 2001 года 76,6% жителей Автономной республики Крым составляет русскоязычное население, которое в основном не владеет украинским языком в объеме, необходимом для понимания информации и специальной терминологии о применении лекарственных средств, изложенной в инструкциях на украинском языке», - отметил автор проекта решения депутат Андрей КОЗЕНКО на заседании крымского парламента.

По его мнению, ситуация, когда потребитель может неверно понять информацию о медицинском применении лекарств, может привести к причинению ущерба его жизни и здоровью, а это недопустимо.

«Предлагаем в кратчайшие сроки внести изменения в действующее законодательство Украины, нормативные акты Кабинета министров и акты Министерства охраны здоровья Украины в части обязательного изложения информации в инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств на двух языках: на государственном языке, а также на русском языке как языке межнационального общения», говорится в обращении к правительству и парламенту страны, которое поддержали 83 из 93 принимавших участие в голосовании крымских депутатов. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.