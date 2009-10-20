Украина и Беларусь договорились о поставках электроэнергии

Украина и Беларусь договорились о продолжении экспортных поставок украинской электроэнергии в 2010 году в объеме около 2 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ со ссылкой на договоренности, достигнутые сегодня в рамках заседания двусторонней межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

По словам Ф.ДИ, в частности, в итоговом протоколе заседания комиссии зафиксировано поручение хозяйствующим субъектам ГПВД "Укринтерэнерго" и Госконцерну «Белэнерго» заключить соответствующий контракт на поставку электроэнергии.

«В протоколе зафиксировано, что объем поставок украинской электроэнергии в 2010 году ориентировочно должен составить около 2 млрд. кВт/ч», – сказал Ф.ДИ.

Он добавил, что в документе также зафиксировано, что формирование цены экспортных поставок будет осуществляться на взаимовыгодных началах.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

В конце мая 2009 года "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" договорились о поставках 100 млн. кВт/ч электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня т.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

12 июня премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сообщил, что с этого дня контракт о поставках украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу.

23 июня 2009 года Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь.