В Харькове сообщили о заминировании крупнейшей сети супермаркетов

В результате сообщения о заминировании сегодня во второй половине дня полностью парализована наибольшая в Харькове торговая сеть супермаркетов «Таргет».

Как передает корреспондент УНИАН, покупатели и работники магазинов «Таргет» эвакуированы, люди, которые приходят за покупками, массово стоят вблизи супермаркетов, не понимая, что происходит.

Руководитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила корреспонденту УНИАН, что звонок с телефона-автомата в службу «02» о заминировании помещений супермаркетов торговой сети «Таргет» поступил в 15.05.

По ее словам, на это время в целом на семи объектах «Таргета», а это 3 супермаркета и складские помещения, работают следственно-оперативные группы, работники взрыво-технической службы, кинологической службы милиции и МЧС.

«Люди и работники магазинов эвакуированы, осуществляются тщательные проверки», - сказала Л.ВОЛКОВА. По ее словам, сообщений с места событий о наличии взрывчатых веществ не поступало.

Как сообщал УНИАН, весной в 2006 г. в нескольких супермаркетах Харькова после сообщений по телефонам произошли взрывы. Тогда их устроили люди, требовавшие большие суммы денег от владельцев магазинов.

В декабре многие события в Харькове вокруг торговой группы «Таргет» связаны с массовыми беспорядками и избиением людей 16 декабря на ул. Клочковской, 197, - месте строительства нового торгового центра «Таргет». Руководство «Таргета» заявило, в частности, что к организации избиения людей, по его мнению, причастны руководители Харьковского городского совета. По фактам массовых беспорядков 16 декабря в Харькове СБУ и прокуратура Харьковской области и милиция возбудили уголовные дела.