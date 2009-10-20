Межбанковский доллар чуть притормозил

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2320/8,2685, к 12:00 цены понизились до 8,2225/8,2440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2821/37, к 12:00 цены снизились до 0,2812/24. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,1860 (-0,1340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4977/79, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3285/12,3755, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2940/12,3265.