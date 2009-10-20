Домашнее насилие приобрело новый размах из-за кризиса

Каждый десятый в Днепропетровской области подвергается домашнему насилию - физическому, сексуальному, психологическому, а в последнее время еще и экономическому. Так утверждают в городском Центре социально-психологической помощи.

Экономическое насилие в семье приобрело большой размах из-за экономического кризиса, утверждают эксперты. Под таким видом насилия понимают ограничение свободы или давление одного партнера на другого в связи с потерей одним из них работы.

В Днепропетровске есть целая сеть учреждений, где пострадавшим готовы оказать квалифицированную и бесплатную помощь или дать временное пристанище. Однако этими возможностями жители города почти не пользуются, рассказал в интервью "Немецкой волне" директор центра социально-психологической помощи Сергей Остренко.

За год в центр помощи жертвам семейного насилия обратились лишь 12 человек. Главная проблема, по мнению Остренко, заключается в том, что потерпевшие просто не знают о существовании социально-психологических центров. Вот уже пять лет местные власти Днепропетровска не выделяют денег даже на самую простую информационную кампанию. По подсчетам эксперта, для этого хватило бы и 100 тысяч гривен в год.