Ющенко проведет совещание об иностранных инвестициях

Перед началом фото и видеосъемка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 20 октября проведет заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций. Как сообщает официальное Интернет-представительство главы государства, начало заседания в 11:00 (ул. Банковая, 11). Фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале заседания. Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента, где будет транслироваться вступительное слово В.ЮЩЕНКО. Аккредитация СМИ по телефону 255-63-18.

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