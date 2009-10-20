Ющенко проведет совещание об иностранных инвестициях
06:44, 20 октября 2009Общество
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Перед началом фото и видеосъемка
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 20 октября проведет заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.
Как сообщает официальное Интернет-представительство главы государства, начало заседания в 11:00 (ул. Банковая, 11).
Фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале заседания.
Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента, где будет транслироваться вступительное слово В.ЮЩЕНКО.
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