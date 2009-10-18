Из Украины выдворены два российских «вора в законе»

Правоохранители выдворили за пределы Украины без права въезда на территорию нашей страны на протяжении трех лет двух российских «воров в законе».

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, «воры в законе» Мираб ЧИКОРА и второй, по прозвищу «Вася ГОГОУЗ», были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий 16 октября вечером в Голосеевском районе столицы.