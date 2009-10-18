Состоялся крестный ход по случаю 20-летия выхода УГКЦ из подполья

В Тернополе состоялось крестное шествие по случаю 20-летия выхода Украинской греко-католической церкви из подполья.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в шествии приняли свыше тысячи человек, в частности около 150 священников.

Началось шествие на Микулинецком кладбище молебном по погибшим в борьбе за право на служение церкви и верующим. В речах выступающие вспоминали времена, когда священники вынуждены были тайно служить литургии по домам, немало из них подверглись притеснения, а патриарх УГКЦ Иосиф СЛЕПОЙ при советской власти был четырежды заключен в тюрьму и в целом отбыл 18 лет ссылки в лагерях Сибири и Мордовии.

При этом представители духовенства вспоминали, с каким воодушевлением люди возвращались в храмы, когда священнослужители смогли официально служить литургии на изломе 80-х годов, а также многолюдное богослужение на Микулинецком кладбище в 1989 году, когда УГКЦ вышла из подполья и священники открыто отправили Службу Божью.

После молебня процессия с церковным песнопением прошла улицами города от Микулинецкого кладбища до катедрального собора непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы, где проходит архиерейская литургия.