На западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом

Завтра в западных областях Украины временами ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - переменная облачность, местами небольшой дождь, только в северных областях без существенных осадков.

Температура в северных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла; в центральных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в восточной и южной части ночью 9-14°, на побережье Крыма до 17°, днем 18-23°.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью и утром в Украине местами туман.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 1-3°, днем 9-11° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.