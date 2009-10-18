Ющенко про зерно, Днепр, экспорт и элеваторы

17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл терминал по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт СП “НИБУЛОН” в селе Витово Чигиринского района Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии В.ЮЩЕНКО заявил, что последние три года страна получает урожаи зерновых на уровне 47-50 млн. тонн. “Половина украинского урожая зерновых – это экспортный потенциал Украины. И главная проблема страны – транспортировка зерна от склада в селе в порт”, - отметил он.

По его словам, “Украина занимает в мире пятое место по экспорту зерновых культур, четвертое – по экспорту кукурузы и первое – по экспорту ячменя. В настоящее время Украина имеет треть от потребностей элеваторного хозяйства”.

Он отметил, что новый терминал по отгрузке зерновых культур на 60 тыс. тонн на 10% удешевит доставку черкасского зерна к потребителю.

По словам Президента, больше всего сдерживает украинский экспорт проблема с поставкой зерновых культур. При этом он добавил, что происходит возрождение Днепра как транспортной артерии Украины.

По словам директора СП “НИБУЛОН Алексея ВАДАТУРСКОГО, в настоящее время строится еще три подобных объекта в Украине, а 20 октября в Николаеве компания спускает на воду четыре судна класса «река-море» для перевозки зерновых культур.

“1 ноября одно из этих судов будут загружать зерном на только что открытом терминале села Витово”, - добавил он.