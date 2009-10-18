Банкиры говорят, что сидят на пороховой бочке

Запрет Национального банка Украины формировать резервы под кредитные риски в валюте продолжает оставаться одной из серьезнейших угроз для стабильности банковской системы. Как сообщает еженедельник «Зеркало недели» , такое заявление сделали банкиры в ходе круглого стола, организованного изданием.

«По-прежнему большая проблема - это постановления №107-109. Сейчас уже стало очевидно и НБУ, что банки под таким регулированием все больше влезают в валютные риски и уже сейчас несут убытки в связи с ростом короткой позиции. Его срочно нужно менять, делать мягче либо отказываться совсем», - убежден председатель правления «Укрсиббанка» Сергей НАУМОВ.

Аналогичного мнения придерживается и председатель правления «Дочернего банка Сбербанка России» Игорь ЮШКО, который еще полгода назад заявлял о том, что «новая методика расчета валютной позиции - это бомба замедленного действия, которая взорвет банковскую систему изнутри».

«Мы с вами, банкиры, это прекрасно понимаем. Я для себя прикидывал: если все банки приведут валютную позицию в соответствие с методикой, то 15% движения курса будет означать почти миллиард долларов потерь для банковской системы за счет курсовых разниц. На капиталах, на дооценке резервов, которые нужно будет доформировывать», - заявил И.ЮШКО в ходе круглого стола.

«Сегодня все тянутся хоть три копейки положить в капитал, чтобы как-то восстановить свою адекватность, и при этом мы сидим на пороховой бочке. Но кому до этого есть дело? А новый взрыв обязательно произойдет. Вопрос только, когда - нынешней осенью, весной или осенью следующего года?», - подытожил он.

Как сообщалось, Национальный банк Украины своими постановлениями №107 и №109 внес изменения в порядок расчета валютной позиции коммерческих банков. Согласно документам, резервы, сформированные в иностранной валюте под кредиты в иностранной валюте, не будут использоваться при расчете валютной позиции. Таким образом, дабы не нарушать нормативы Нацбанка, комбанки должны будут формировать в гривнах резервы под задолженность в инвалюте. На выполнение указанных требований Нацбанк дал банкам 90 дней.

С действиями НБУ выразили свое несогласие ряд украинских банков с иностранным капиталом, а также такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.