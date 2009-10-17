ГАИ изъяла «Лексус» мэра Цюрупинска, подозревая, что машина краденая

Госавтоинспекция ГУ МВД в Херсонской области отправила на штрафплощадку «Лексус», в котором ехала председатель городского совета Цюрупинска Людмила ЗАРЕЧНАЯ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МВД, причиной этого послужили подозрения в том, что машина краденая.

Задержание автомобиля произошло днем 16 октября в центре Цюрупинска.

«У сотрудника ГАИ, проверявшего документы водителя, возникли вопросы. Машина отправлена на штрафплощадку до выяснения обстоятельств. Все материалы находятся Цюрупинском РОВД», - сказали в пресс-службе.

Л.ЗАРЕЧНАЯ стала городским председателем по результатам внеочередных выборов, которые прошли 30 ноября 2008 года.