В Черновцах студент облил краской памятник советскому генералу

Милиция задержала хулигана, который в ночь на 15 октября облил краской памятник советскому генералу Боброву, расположенный в парке им. Т.Шевченко в Черновцах. Им оказался 17-летний студент одного из черновицких вузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела общественной безопасности УМВД Украины в Черновицкой области Валерий ПОПОВ.

По его словам, 15 октября в Шевченковский райотдел УМВД Украины в г. Черновцы поступило сообщение о том, что в ночь с 14 на 15 октября неизвестно лицо на территории центрального парка культуры и отдыха им. Т.Шевченко облило белой краской две гранитные плиты и другие конструктивные элементы братской могилы генералов и офицеров Советской Армии, погибших в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Во время документирования преступления внимание работников милиции привлек юноша, фотографировавший памятник, а на его рюкзаке были следы от краски. Данное лицо, 17-летний черновчанин, студент одного из вузов, при задержании был вынужден во всем сознаться. По словам В.ПОПОВА, студент рассказал, что накануне он с двумя друзьями смотрел футбол, и угадал результат встречи.

«По условию пари друзья купили водку, которую они и выпили, но, в свою очередь, выставили условие, удивляющее своей нелепостью. Они потребовали, чтобы он облил краской один из памятников в парке им. Т. Шевченко. У себя дома студент перелил краску из банки в полиэтиленовый пакет, положил в рюкзак и пошел в парк выбирать памятник. Монумент выбрал наугад, и бросил в него пакет с краской, а затем пошел домой. Утром он шел на пары и решил сфотографировать результаты своих действий, чтобы представить доказательства друзьям, но был задержан милицией», - заявил представитель правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В то же время В.ПОПОВ не сообщил, облил ли именно задержанный студент такой же краской вывеску Черновицкой городской организации Партии регионов, которая пострадала практически в то же время.

Как сообщал УНИАН, хулиганские действия в отношении своего партийного офиса регионалы Буковины связывают с тем, что отдельным представителям политических сил не понравился недавний «успешный визит» в Черновцы их лидера Виктора ЯНУКОВИЧА и та заинтересованность, которую проявили буковинцы к его партийной программе.

В то же время в интервью корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой областной организации ВО «Свобода» Виталий МЕЛЬНИЧУК назвал этот акт «абсолютной провокацией» против национально-демократических сил Буковины и «Свободы», в частности.