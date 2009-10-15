"Буковинское вече" призывает не предавать Ющенко

14 октября в черновицком дворце «Академический» состоялось народное собрание под названием «Буковинское вече», организованное общественными организациями.

Как передает корреспондент УНИАН, участники вече призвали все патриотические силы Черновицкой области объединиться вокруг Президента Виктора ЮЩЕНКО ради будущего страны. «С ЮЩЕНКО Украина имеет будущее, без ЮЩЕНКО Украина потеряет и прошлое. А без прошлого – нет будущего», – говорится в постановлении вече.

В мероприятии в поддержку Президента Виктора ЮЩЕНКО в Черновцах приняли участие представители буковинской общины, научных, творческих и деловых кругов, общественных организаций. Они считают, что Президент Виктор ЮЩЕНКО «единственный государственный деятель, который не предавал Украине, не поступился своими принципами, которые основываются на национальных интересах».

Буковинское вече настаивает на принятии предложенных В.ЮЩЕНКО конституционных изменений и требует от народных депутатов набраться смелости и сложить свои полномочия, покинуть парламент, который они дискредитировали.

«Верховная Рада должна самораспуститься, – говорится в постановлении вече, - не имеем права предать Украину, предать Народного Президента. Должны стать стеной перед угрозой диктатуры, признаки которой уже просматриваются в действиях политиков, любой ценой готовых добиваться президентского кресла. Сейчас атакованы едва ли не последние бастионы демократии – свобода слова, право выбора гражданами дальнейшей судьбы для своей страны. Остановим, соотечественники, эти угрозы! Ради будущего страны, ради права наших детей жить в цивилизованном гражданском открытом обществе. Виктор ЮЩЕНКО должен идти в президенты, и он победит – вместе с народом! Альтернативы нет”. Участники вече призвали “все патриотические государственнические силы объединиться вокруг Президента. Должны осознать – на этих выборах будет решаться судьба Державы. Мы избираем европейскую демократическую Украину. Мы избираем сильную национальную Державу во главе с Президентом ЮЩЕНКО. Мы выбираем свободу и наши национальные интересы».

Постановление Буковинского вече в поддержку В.ЮЩЕНКО подписали почти 60 авторитетных буковинцев, среди которых митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ КП ДАНИЛО, правящий епископ Коломыйской и Черновицкой епархии УГКЦ Николай СИМКАЙЛО, два Героя Украины – директор кооператива «Колос» Георгий БЕРЕЗОВСКИЙ и директор ПСП «Мамаевское» Ярослав ШВЕД, два полных кавалера ордена «За заслуги» - генеральный директор Черновицкого машзавода Виктор СИДЛЯР и руководитель сельскохозяйственного общества Григорий ТУРУН, директоры нескольких крупных частных предприятий, президент футбольного клуба «Буковина» Василий ФЕДОРЮК, председатели общества «Украинский Народный Дом» Владимир СТАРИК, Общества польской культуры им. Мицкевича Владислав СТРУТИНСКИЙ, межрайонного общества молдавской культуры Юрий СТАВНИЙЧУК, областного общества политзаключенных и репрессированных Ирина ВОЙЦЕХИВСКАЯ, областного отдела Союза Украинок Александра ПОПЕЛЮК, областного общества «Просвита» Остап САВЧУК, редакторы четырех областных газет, более 10 деятелей искусств, почти 20 известных врачей и научных работников.