ГАИ проведет в Киеве профилактическую операцию «Пешеход»

Операцию «Пешеход» проводит столичная Госавтоинспекция с 15 по 31 октября.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве, за 9 месяцев нынешнего года на дорогах столицы случилось 917 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них 85 человек погибли и 881 получил травмы. “Ввиду того, что практически половина всех дорожных событий в городе случается с участием этой категории участников дорожного движения, руководство столичной Госавтоинспекции приняло решение провести такую операцию. Ее основная цель – снижение количества дорожных происшествий с пешеходами. В течение двух недель инспекторы ДПС больше внимания будет обращать на то, чтобы водители давали возможность пешеходам без страха переходить дорогу на «зебре». И, конечно же, ГАИ усилит наблюдение за самими пешеходами, чтобы они, в свою очередь, вели себя осмотрительно”, - отмечается в сообщении.

«Правила дорожного движения в равной степени нарушают как водители, так и пешеходы. Ежедневно наши сотрудники выявляют до 100 фактов неправильного перехода улицы. В то же время с начала года составлено более 12 тысяч протоколов на водителей, которые не давали дорогу пешеходам на «зебрах». Во время операции инспекторы проследят за соблюдением Правил всеми участниками дорожного движения, а к нарушителям будут принимать меры административного влияния», - сказал начальник столичной Госавтоинспекции Анатолий СИРЕНКО.

Планом операции предусмотрены также и мероприятия профилактического характера. Сотрудники ГАИ Киева прочитают тематические лекции по Правилам дорожного движения на предприятиях и в организациях столицы. Особое внимание, как всегда, автоинспекторы уделят школам, где проведут уроки дорожной грамоты.

Как напоминает ГАИ, согласно действующему законодательству за переход дороги в неразрешенном месте пешеходу грозит штраф в размере от 51 до 85 гривень. Вместе с тем административное взыскание за нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов предусматривает штраф от 255 до 340 гривень. В случае, если действия участников дорожного движения повлекли создание аварийной ситуации, то для пешехода штраф увеличивается до 170-255 гривень. Что касается водителей, то для них в таких случаях штрафные санкции возрастают до 850 гривень. К тому же водителя могут лишить права управления автомобилем на срок от 6 до 12 месяцев. В обоих случаях решения о наказании принимает суд.