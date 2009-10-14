Страшная авария на трассе Киев—Чоп: столкнулись семь легковушек и фура

В Киевской области произошла страшная авария, в которой заживо сгорела женщина и несколько человек получили тяжелейшие травмы. На 60-м километре трассы Киев—Чоп на подъезде к Бородянке столкнулись 4 легковушки. Пока люди ожидали приезда сотрудников ГАИ, из тумана вылетела фура и подмяла под себя машины и людей. Два легковых авто тут же взорвались! В груду автомобилей и в пламя въехали еще три легковых машины.

В аварии погибла женщина, которая находилась в ВАЗ — она сгорела заживо. Еще двое с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость на дороге.

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