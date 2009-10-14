Открылся центр по реставрации еврейских кладбищ
01:31, 14 октября 2009Общество
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Сообщение из Житомирской области
В селе Заричаны Житомирского района Житомирской области открыт первый в Украине центр по реставрации еврейских кладбищ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает еврейская община Житомира.
"Центр документации, сохранности и реставрации еврейских кладбищ на территории Украины" открыт за средства еврейской общины, - отмечается в сообщении.
Центр создан для поиска и регистрации уже закрытых еврейских кладбищ и захоронений евреев. В центре также будут вести реестр таких кладбищ, создадут электронную базу данных и составят списки похороненных или репрессированных евреев.
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