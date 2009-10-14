Открылся центр по реставрации еврейских кладбищ

В селе Заричаны Житомирского района Житомирской области открыт первый в Украине центр по реставрации еврейских кладбищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает еврейская община Житомира.

"Центр документации, сохранности и реставрации еврейских кладбищ на территории Украины" открыт за средства еврейской общины, - отмечается в сообщении.

Центр создан для поиска и регистрации уже закрытых еврейских кладбищ и захоронений евреев. В центре также будут вести реестр таких кладбищ, создадут электронную базу данных и составят списки похороненных или репрессированных евреев.