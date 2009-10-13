БЮТ не будет участвовать в земельном дерибане

Фракция БЮТ в Киевсовете не будет принимать участия в рассмотрении земельных вопросов на сегодняшней сессии.

Об этом заявила председатель фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА в комментарии журналистам.

“Единственный вопрос, который заставил депутатов фракции «Блок Юлии Тимошенко» прийти сегодня в сессионный зал, – это необходимость пересмотра жилищно-коммунальных тарифов для киевлян”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Она подчеркнула, что возглавляемая ею фракция “требует срочно прекратить тарифный произвол, и сделать это должен лично городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ”.

«Киевляне получают все более высокие цены в платежках за квартиру: если еще в апреле этого года квартплата за стандартную 3-комнатную квартиру составляла 350 гривен, то уже в сентябре – почти 700. Это значит, что за полгода тарифы на жилищно-коммунальные услуги для киевлян выросли ровно вдвое. БЮТ с этим мириться не будет», - заверила Т.МЕЛИХОВА.

Вместо этого, напомнила она, вместо тарифного вопроса, на сессию Киевского городского совета 13 октября 2009 г. “окружение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО выставило на продажу юридическим и физическим лицам 44 гектара столичной земли”. “Из них 30 га – зеленая зона, 32 га – свободные земельные участки, 21 га – лес Кончи-Заспы”, - отметила Т.МЕЛИХОВА.

«Кроме того, что команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО приоритетными вопросами в повестку дня поставила именно земельные, трети от всего количества проектов решений у депутатов нет. Депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» уже не раз отмечала умышленно-халатный подход окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к подготовке документов для проведения пленарных заседаний Киевского городского совета и обещала власти не принимать участия в голосовании в случае повторения таких ситуаций», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, “учитывая явное игнорирование пожеланий нашего оппозиционного блока, БЮТ расценивает такие действия как желание отстранить нашу фракцию от работы Киевского городского совета”.

Поэтому “депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете отказывается принимать участие в земельном дерибане”, - сказала председатель фракции и напомнила, что 15 октября 2009 г. вступает в действие постановление Кабинета министров Украины, согласно которому юридические лица теряют возможность получать земельные участки без победы в земельном конкурсе или аукционе.