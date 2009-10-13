ГПУ обещает довести до суда дело о развращении детей в Артеке

В Генеральной прокуратуре Украины уверяют, что уголовное дело по факту развращения детей в детской крымской здравнице будет доведено до суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Следствие по этому делу находится в активной стадии расследования, и на сегодняшний день нет оснований говорить об угрозе закрытия дела", - отметили в Генптрокуратуре, добавив при этом, что дело, возбужденное по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, расследует Главное следственное управление Министерства внутренних дел.

Также в Генпрокуратуре отметили, что обвиняемому суд продлил меру пресечения в виде ареста до 4 месяцев.

Правоохранительные органы проверяют причастность к этому преступлению других лиц.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что ранее поступали обращения от депутатов Верховной Рады по данному делу, и прокуратура отвечала на них. Однако депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в Генпрокуратуру в связи с этим не обращался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что в МДЦ “Артек” насиловали детей. По его словам, к нему “обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в „Артеке”. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В свою очередь, директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ и администрация центра опровергли заявление народного депутата о случаях изнасилования детей и призвали политиков прекратить использование “Артека” в своих политических целях.