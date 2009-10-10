Партия регионов: почему вдвое уменьшено финансирование АПК?

Экс-губернатор Житомирской области, народный депутат от Партии регионов Сергей РЫЖУК заявляет, что проектом государственного бюджета на 2010 год предусмотрено вдвое уменьшить расходы на финансирование агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Житомире, выступая перед делегатами 18-й конференции Житомирской областной организации ПР.

"Если проект бюджета-2010 такой красивый, как об этом заявляют в правительстве, то почему же тогда в этом документе не только моей родной Житомирской области, но и всей стране вдвое уменьшено финансирование потребностей АПК?" - спросил С.РЫЖУК.

По его словам, в упомянутом документе также "в 5 раз уменьшены расходы на потребности ЖКХ, в 5 раз - на социальные потребности".

"Мы победим на этих выборах, однако будем заботиться (и мы это делаем даже в оппозиции) о системе цивилизованной законодательной базы, умноженной на сознательную дисциплину, организованность и порядок", - заявил С.РЫЖУК.

Как сообщал УНИАН, 15 октября во время общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2010 год премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство планирует в 2010 году увеличить объем государственной помощи АПК до 25,8 млрд. грн. против 22,5 млрд. грн. в 2009 году.