В Сочи взорвалась фура с коньячным спиртом

В Сочи на Мамайском перевале взорвался грузовик, перевозивший коньячный спирт, сообщили РосБизнесКонсалтингу в городском ГИБДД. Причина аварии уточняется.

По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением, наехал на дорожные ограждения, и машина перевернулась. Фура со спиртом взорвалась. Водитель погиб на месте. Еще два человека госпитализированы. По словам врачей "скорой помощи", это пассажир грузовика и пожарный. Пассажир фуры на ходу выскочил из машины и получил многочисленные переломы. Сотрудник МЧС получил сильные ожоги во время ликвидации пожара.

В настоящее время пожар ликвидирован. При въезде в Сочи со стороны Туапсе - многокилометровая пробка. По информации диспетчера сочинского автовокзала, рейсы междугородних автобусов задерживаются на 1-2 часа.