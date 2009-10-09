Киевсовет дал СНБО землю под строительство в зеленой зоне Киева

Киевский городской совет предоставил в постоянное пользование Аппарату Совета Национальной безопасности и обороны Украины для строительства многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и другой бытовой инфраструктурой 1,62 га земли на ул. Щусева в Шевченковском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета в четверг. Его поддержали 66 депутатов горсовета.

Как отмечается в решении, из выделенных в целом 1,62 га – 0,61 га – это земли, которые предусматривались для благоустройства и улучшения эксплуатации Сырецкой рощи (решение Киевского городского совета трудящихся от 12.08.52 г. №1677). Соответствующие изменения внесены депутатами Киевсовета в Генплан развития столицы, а именно территория выведена из зоны зеленых насаждений и передана к территории многоэтажной застройки.

Во фракции БЮТ после принятия решения отметили, что на предыдущей сессии Киевсовета 17 сентября “окружение ЧЕРНОВЕЦКОГО” почти по такой же схеме пыталось отдать Нацбанку Украины 1,28 га зеленой зоны в Голосеевском районе под жилищную застройку.