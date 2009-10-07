Милиция запретила въезд в Украину подозреваемым в убийствах

Милиция Крыма запретила сроком на пять лет въезд в Украину двум россиянам, которые, как выяснилось, находятся в розыске в Российской Федерации по подозрению в совершении громких убийств в Северной Осетии.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции автономии говорится, что крымские силовики получили оперативную информацию о двух поселившихся в гостинице в Алуште подозрительных мужчинах. В результате проверки задержаны граждане РФ Таймураз ГАГЛОЕВ (1974 года рождения) и Роберт ТАБУЕВ (1975 года рождения). У Р.ТАБУЕВА отсутствовали удостоверяющие личность документы. Установлено, что они приехали в Украину в мае 2009 года.

«Поскольку при задержании граждане России пытались бежать, оказывали физическое сопротивление и пребывали в Украине с грубыми нарушениями Закона «О правовом статусе иностранцев», им был запрещен въезд в страну сроком на 5 лет и сделано предложение добровольно покинуть территорию государства до 23 часов 6 октября», - отметили в милиции Крыма.

Главное управление МВД в Крыму сообщило об этих гражданах российским коллегам.

Как утверждает крымская милиция, сегодня МВД РФ проинформировало ее о задержании россиян при пересечении границы.

Они находились в федеральном розыске, так как подозреваются в совершении серии резонансных преступлений в Республике Северная Осетия-Алания в марте-ноябре 2008 года.

Так, в марте расстрелян начальник УБОП МВД республики Марк Мецаев и тяжело ранен капитан милиции Сергей Абаев, в сентябре - обстрелян автомобиль, в котором находились замначальника отдела Промышленного РОВД полковник Илья Касрадзе и капитан милиции Анзор Бучури, от полученных ранений Касрадзе скончался, в октябре - обстреляна машина, в которой был начальник первого отдела управления уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев, правоохранитель скончался; в ноябре убит глава администрации местного самоуправления Владикавказа Виталий Караев.

«По сообщению МВД Республики Осетия, при проведении обысков у задержанных изъято 10 мобильных телефонов украинских операторов мобильной связи, магнитные носители со схемами расположения объектов в Украине и схемами закладки взрывных устройств», - сказано в сообщении милиции Крыма.

«По непроверенной информации российской стороны, задержанные готовили на территории Украины серьезное заказное убийство государственного либо общественного деятеля. Им помогал скрываться бывший сотрудник МВД по Северо-Восточному округу Алании, который последнее время проживал в Украине и якобы является помощником одного из народных депутатов», - заявили в милиции.