Претенденты на Нобелевскую премию по литературе

В 2009 году Нобелевская премия по литературе может быть отдана поэту: последний раз награду за стихи Шведская королевская академия присуждала польской поэтессе Виславе Шимборске в 1996-ом. Такой прогноз приводит AFP по итогам опроса шведских журналистов и книгопродавцев, проведенного накануне присуждения главной книжной премии мира. Имя лауреата объявят в четверг, 8 октября, отмечает Лента.ру.

В числе поэтов, могущих претендовать на литературную нобелевку, агентство называет шведа Тумаса ТРАНСТРЕМЕРА и сирийца Адониса (Али Ахмада САИДА). В то же время собеседники AFP отмечают, что награда давно не присуждалась испаноязычным литераторам, и в этом случае наиболее вероятным кандидатом на премию оказывается перуанец Марио Варгас ЛЬОСА. Кроме того, многие указывают на то, что в 2009 году награда должна достаться литератору не из Европы (за последние годы премию присуждали французу, двум британцам, представителям Австрии и Венгрии; единственное исключение - турок Орхан ПАМУК). Тем временем букмекеры Ladbrokes принимают самые высокие ставки на израильтянина Амоса ОЗА.

Гипотетический список претендентов (Нобелевский комитет хранит в тайне свои длинные и короткие списки номинантов), включает в себя американских авторов Филиппа РОТА, Томаса ПИНЧОНА и Джойс Кэрол ОУТС, представительницу Канады Маргарет ЭТВУД, японца Харуки МУРАКАМИ, албанца Исмаила КАДАРЕ, алжирскую писательницу Асю ДЖЕБАР.