Ющенко: моя цель проста - вернуть Украину домой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в региональном заседании инвесторов фондов, управляемых компанией Horizon Capital.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в своем выступлении Президент ознакомил иностранных инвесторов с современными экономическими реалиями и потенциалом Украины, очертил свое видение путей выхода государства из кризиса и улучшения ее конкурентоспособности и тому подобное.

«Одна из самых современных экономик, которая может возникнуть в Европе в ближайшие 5 лет, – это украинская экономика», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив ту важную роль, которую могут сыграть в раскрытии нашего потенциала усилия инвесторов.

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные времена в экономике, наше государство остается надежным торговым партнером и инвестиционный привлекательным рынком. В.ЮЩЕНКО отметил, что за последние 4-5 лет «Украина вышла на высокую надлежащую макроэкономическую культуру, в рамках которой можно говорить о стабильных постоянных инвестициях». Он обратил особое внимание на то, что нам уже удалось урегулировать проблему платежного баланса. «Сегодня нет такой макроэкономической проблемы, которая бы по балансу финансовых операций вызывала какие-то риски, которые стоило бы обсуждать в деловых кругах», - сказал Президент.

Главнейшей текущей проблемой в контексте преодоления кризисных явлений В.ЮЩЕНКО назвал слабую бюджетную политику, несбалансированность Госбюджета-2009, а также дефицит бюджетов НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда. Президент отметил: при формировании бюджета-2010 не должны повторяться ошибки бюджета-2009. «Стране нужен более сбалансированный бюджет, а это возможно только в одном случае – через реформирование целых секторов», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что речь идет в частности о пенсионной реформе, энергетической, коммунальной, транспортной сферы.

Президент назвал «политикой охлаждения экономики» ситуацию, при которой правительство изымает из экономики оборотные средства для покрытия дефицита бюджета. К сожалению, констатировал он, в настоящее время «экономика стала заложником политики - сегодня в экономической сфере принимаются больше популистских, чем хороших прикладных рыночных решений».

Говоря о существенных позитивных сдвигах, произошедших с 2004 года во внешне- и внутриэкономической политике Украины, Президент в частности вспомнил о признании нашей экономики рыночной, отмене поправки Джексона-Веника и самой главное – обретение в 2008 году полноправного членства в ВТО.

Еще одним важным шагом, по мнению В.ЮЩЕНКО, является создание зоны свободной торговли с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, над которым мы уже активно работаем. «Для меня как для Президента организация современного прозрачного конкурентного рынка – это сверхцель. Моя миссия как политика является очень простой – я хочу вернуть Украину домой, в Европу», - сказал он, высоко оценив динамику развития отношений между Украиной и ЕС в последние годы.

Президент подчеркнул, что Украина ориентирована на новые конкретные результаты во всех сферах сотрудничества, в частности в сельском хозяйстве, энергетике, аэрокосмической отрасли, машиностроении. «Сегодня сельское хозяйство не просто развивается, а развивается хорошо и имеет хороший потенциал», - сказал В.ЮЩЕНКО, в частности отметив перспективы сотрудничества в организации инфраструктуры аграрного рынка. «В этом секторе есть уникальные возможности как с точки зрения производства, так и переработки», - акцентировал Президент.

Говоря о потенциале сотрудничества в энергетической сфере, В.ЮЩЕНКО отметил тему добычи нефти и газа в шельфе Черного моря. Он также обратил внимание на перспективы сотрудничества в сферах энергосбережения, возобновляемой энергетики и производства биотоплива. Президент обратил особое внимание инвесторов на возможности сотрудничества в проекте ЕАНТК и модернизации национальной ГТС.

Также глава государства пригласил инвесторов к активному участию в реализации проектов подготовки и проведения финала ЕВРО-2012. «Для меня Евро-2012 – это прекрасная демонстрация нашей интеграции в Европу», - сказал он.

Президент отметил существенное улучшение за 2005-2009 годы инвестиционного климата в Украине. Подтверждением этому он назвал постоянное увеличение объемов иностранных инвестиций в экономику нашего государства до почти 38 млрд. за последние 4 года. В этом контексте В.ЮЩЕНКО обратил особое внимание на тот факт, что в текущем году, несмотря на кризисные явления, в Украину пришли 3 млрд. инвестиций.

Президент пожелал участникам мероприятия успешной работы в Украине по реализации наших совместных проектов.

*** Компания Horizon Capital занимается инвестированием в Украине и Молдове. В Украине компания работает с 1995 года.

В настоящее время компания управляет тремя фондами – Фондом поддержки экономических инициатив в западных Новых независимых странах – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фондом содействия развитию развивающихся европейских стран, – Emerging Europe Growth Fund (EEGF) и Фондом содействия развитию развивающихся европейских стран - ІІ – Emerging Europe Growth Fund II (EEGF ІІ).

Инвесторами фондов являются представители США и стран-членов ЕС.