"Газпром" откроет сеть супермаркетов и фаст-фудов

Дочерняя структура "Газпрома" ООО "Газторгпромстрой" откроет сеть супермаркетов и фаст-фудов "Нарасхват", пишет газета "Коммерсант". Базой для розничного и ресторанного проектов послужат около 400 магазинов и столовых, уже принадлежащих компании. Сейчас они обслуживают в основном сотрудников "Газпрома" и его "дочек", а после ребрендинга станут ориентированы на более широкий круг потребителей.

О розничном проекте "Газпрома" газета "Коммерсант" узнала от исполнительного директора брендингового агентства Coruna. Coruna завершила разработку бренда и концепции этих проектов в мае 2009 года.

В "Газторгпромстрое" газете подтвердили, что проект "Нарасхват" существует, однако связаться с лицами, уполномоченными давать официальные комментарии, изданию не удалось. В самом "Газпроме" на официальный запрос газеты также не ответили.

В то же время в базе Роспатента бренд "Нарасхват" зарегистрирован на ООО "Газторгпромстрой" 24 июля 2009 года по классам "услуги оптовой и розничной торговли" и "кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров".

Большинство магазинов и столовых, принадлежащих ООО "Газторгпромстрой", находятся в Сибири и на Урале. Помещения, в которых они расположены, выделялись "Газпрому" еще в советское время - в первую очередь для организации мест общественного питания для сотрудников по низким ценам.

Эксперты разошлись в оценках планов "Газпрома" запустить сеть супермаркетов для среднего класса под брендом "Нарасхват" и одноименную сеть быстрого питания.

Отсутствие подробной информации в отношении этого проекта и непрофильность бизнеса заставляют аналитиков сомневаться относительно серьезных планов компании в сфере ритейла, однако, наличие значительных финансовых ресурсов и удачное время для вхождения на рынок могут принести успех розничному проекту "Газпрома", считают опрошенные РИА Новости эксперты.