В ДТП на окраине Одессы погибли три человека
19:54, 05 октября 2009Общество
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Семеро травмированы
Вследствие лобового столкновения автомобиля «Chevrolet» с микроавтобусом «KIA», случившегося сегодня на автотрассе Одесса-Южный, три человека погибли и еще семеро получили травмы и увечья различной степени тяжести.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облГАИ, водитель "Chevrolet" не справился с управлением и неожиданно направил автомобиль на полосу, по которой следовал микровавтобус с пассажирами.
При столкновении оба водителя и пассажир микроавтобуса погибли. Травмы различной степени получили также два пассажира легковушки и пять пассжиров микроавтобуса.
Сотрудники Коминтерновского райГАИ ведут расследование обстоятельств и причин аварии.
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