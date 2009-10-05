В ДТП на окраине Одессы погибли три человека

Вследствие лобового столкновения автомобиля «Chevrolet» с микроавтобусом «KIA», случившегося сегодня на автотрассе Одесса-Южный, три человека погибли и еще семеро получили травмы и увечья различной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облГАИ, водитель "Chevrolet" не справился с управлением и неожиданно направил автомобиль на полосу, по которой следовал микровавтобус с пассажирами.

При столкновении оба водителя и пассажир микроавтобуса погибли. Травмы различной степени получили также два пассажира легковушки и пять пассжиров микроавтобуса.

Сотрудники Коминтерновского райГАИ ведут расследование обстоятельств и причин аварии.