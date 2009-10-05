Чат-конференция с и.о. председателя Госкомтелерадио Олегом Наливайко

6 октября в 12:30 на http://chat.telekritika.ua состоится чат-конференция с первым заместителем – исполняющим обязанности председателя Госкомтелерадио Олегом Наливайко на тему: «Какие изменения ожидают Госкомтелерадио с приходом нового руководства?». Вопрос: почему комитет решил реанимировать идею создания Канала территориальных общин? Будут ли вноситься изменения в программу «Украинская книга»? Какова роль областных ОГТРК во время президентских выборов и другие. Вопросы можно поставить по адресу: letter.tk@gmail.com.