Со вторника в Украине - заморозки до минус 4°

Завтра в Украине сохранится сухая и относительно теплая погода

Киев. 4 октября. УНИАН. Завтра, 5 октября, на территории Украины сохранится сухая и относительно теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь ожидается местами лишь в Крыму и Приазовье. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывистый.

Температура ночью - 5-10° тепла, днем 14-19°, в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 11-16°, в южной части ночью 9-14°, днем 18-23°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 5-10° тепла, днем 14-19° тепла, в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.

Вместе с тем, ночью 6-7 октября на большей части территории Украины, за исключением побережья морей, на поверхности почвы и местами (кроме юга) в воздухе ожидаются заморозки 0-4°.