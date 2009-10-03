В Киев прибывает делегация Константинопольского патриархата

Священный синод Константинопольского патриархата принял решение создать специальную комиссию, которая сегодня прибудет в Киев для "детального изучения церковной ситуации в Украине".

Как сообщал УНИАН, 4-5 октября представители Константинопольского патриархата встретятся с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) митрополитом Киевским и всей Украины МЕФОДИЕМ. Это решение стало реакцией на письмо Священного синода УАПЦ Вселенскому патриарху ВАРФОЛОМЕЮ с просьбой принять УАПЦ в состав Вселенского (Константинопольского) патриархата на правах автономии.

В Украинской Православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) выражают удовлетворение тем, что Вселенский патриархат не прекращает прилагать усилия по налаживанию церковного мира в Украину. "Делегации Вселенского патриархата уже неоднократно приезжали в Украину, равно как и делегации украинских церквей ездили в Константинополь, пока это ни к чему не привело. Однако мы рады, что Константинополь не прекращает прилагать усилия по налаживанию церковного мира в нашей стране", - сказал глава информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ ЕВСТРАТИЙ.

В Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) приветствуют визит делегации из Константинополя. "Переговоры - это хорошо. Однако мы остаемся на позиции, что никакое решение по Украине не может приниматься единолично Вселенским патриархом без согласования с Русской Православной церковью", - отметил пресс-секретарь председателя УПЦ МП митрополита ВЛАДИМИРА протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

Предыдущий визит делегации Константинопольского патриархата к Киеву состоялся летом прошлого года по случаю 1020-летия Крещения Руси по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Тогда делегацию возглавил Патриарх Константинопольский и Нового Рима ВАРФОЛОМЕЙ.