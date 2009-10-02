Священник с паствой разрушили церковь XVI века

Чтобы победить в войне за приход с Украинской православной церковью, священник Украинской автокефальной православной церкви и его паства с благословения архиепископа разрушили сакральный памятник архитектуры XVI века. Об этом сообщает народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ в своей статье для «Левого берега».

“Украинские деревянные церкви – жемчужины народной архитектуры, которые высоко ценятся знатоками во всем мире. За исключением самой Украины. Грустная статистика свидетельствует: за годы независимости разрушено, сожжено и разобрано более 200 деревянных церквей”, - отмечает депутат.

“Свежая жертва – церковь Ануфрия Великого в селе Бисковичи Самборского района Львовской области, - пишет Т.ЧОРНОВИЛ. - Чтобы победить в войне за приход с УПЦ, священник Украинской автокефальной православной церкви и его паства с благословения архиепископа разрушили сакральный памятник архитектуры XVI века, который, по другим источникам, был перестроен в 1740 году”.

“Деревянный храм Бисковичей не был внесен в реестр памятников архитектуры лишь потому, что никто его туда не подавал. Рядом со старой деревянной церковью верующие УАПЦ построили новый каменный храм, а старый – с разрешения архиепископа УАПЦ МАКАРИЯ – самовольно разобрали. Потому что, видите ли, там молились их «конкуренты», - пишет депутат.

По его словам, им не помешал ни запрет Самборской райгосадминистрации на самовольный демонтаж храма, ни письмо Львовского филиала Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института о том, что разбирать и переносить такие церкви могут только специалисты. Сейчас бывший памятник “лежит дровами на церковном дворе без охраны, под открытым небом”. А “разрушителям и подстрекателям – никакого наказания. Поэтому чего удивляться, что около десяти деревянных церквей ежегодно исчезают с карты Украины? Напротив, радоваться нужно, что храм Ануфрия Великого не сожжен, а лишь разобран – теоретически его можно восстановить”, отмечает Т.ЧОРНОВИЛ.