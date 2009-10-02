На горнолыжном курорте «Буковель» нашли снаряды и мины
12:50, 02 октября 2009Общество
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МЧС готовят процедуру обезвреживания
На горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области выявили боеприпасы времен войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, во время земельно-строительных работ были выявлены 22 артснаряда, 3 осколочных гранаты и 2 мины.
Боеприпасы нашли на территории туристического комплекса «Буковель» в селе Поляныци Яремчанского городского совета. Работники МЧС готовят процедуру обезвреживания опасной находки.
С начала года на территории Прикарпатья выявлено 717 единиц взрывоопасных предметов, 687 из которых обезврежены.
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