На горнолыжном курорте «Буковель» нашли снаряды и мины

На горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области выявили боеприпасы времен войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, во время земельно-строительных работ были выявлены 22 артснаряда, 3 осколочных гранаты и 2 мины.

Боеприпасы нашли на территории туристического комплекса «Буковель» в селе Поляныци Яремчанского городского совета. Работники МЧС готовят процедуру обезвреживания опасной находки.

С начала года на территории Прикарпатья выявлено 717 единиц взрывоопасных предметов, 687 из которых обезврежены.