Остановка водочных заводов приведет к хаосу в экономике?

Повышение акцизов на спирт до 50 грн. за литр приведет к остановке ликероводочных заводов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Генеральный директор ГК «Союз-Виктан» Андрей ОХЛОПКОВ.

По его словам, повышение ставки акцизного сбора на спирт до 34 грн. за 1 литр уже привело к уменьшению объемов легального рынка водки.

«Увеличение ставки акцизного сбора до 50 грн. уничтожит легальную отечественную отрасль. А остановка заводов крупнейших производителей приведет к хаосу в экономике – банки не смогут получить свои кредитные деньги, сократится рекламный рынок, у спиртзаводов сократятся объемы сбыта спирта», - пояснил А.ОХЛОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирована инициатива повышения ставок акцизного сбора до 50 грн. за 1 литр 100% этилового спирта. В июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 гривен за 1 литр.