Сценарист «Криминального чтива» угодил в тюрьму

Сценарист "Криминального чтива" Роджер Эйвари (Roger Avary) приговорен к году тюрьмы с пятилетним испытательным сроком за управление автомобилем в нетрезвом виде и причинение смерти по неосторожности, сообщает Associated Press. Приговор Эйвари во вторник, 29 сентября, вынес суд округа Вентура, штат Калифорния.

В январе 2008 года автомобиль, за рулем которого находился Эйвари, потерял управление и на скорости в 160 километров в час врезался в телефонную будку. В результате ДТП друг Эйвари, находившийся в машине, погиб, а супруга сценариста получила травмы. В ходе расследования было установлено, что Эйвари управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Рассмотрение дела Эйвари в суде началось в августе 2009 года. По совокупности обвинений сценаристу грозило до 11 лет тюрьмы. Однако суд, вынося приговор, учел, что ранее у Эйвори не было проблем с законом, он полностью признал свою вину, а также выплатил крупную компенсацию родственникам погибшего пассажира.

Роджер Эйвари в 1995 году совместно с Квентином Тарантино получил "Оскар" за сценарий "Криминального чтива". В числе других известных работ Эйвари - сценарий к фильму "Беовульф".

Лента.ру