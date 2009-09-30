Сценарист «Криминального чтива» угодил в тюрьму
Причинение смерти по неосторожности
|Роджер Эйвари
В январе 2008 года автомобиль, за рулем которого находился Эйвари, потерял управление и на скорости в 160 километров в час врезался в телефонную будку. В результате ДТП друг Эйвари, находившийся в машине, погиб, а супруга сценариста получила травмы. В ходе расследования было установлено, что Эйвари управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Рассмотрение дела Эйвари в суде началось в августе 2009 года. По совокупности обвинений сценаристу грозило до 11 лет тюрьмы. Однако суд, вынося приговор, учел, что ранее у Эйвори не было проблем с законом, он полностью признал свою вину, а также выплатил крупную компенсацию родственникам погибшего пассажира.
Роджер Эйвари в 1995 году совместно с Квентином Тарантино получил "Оскар" за сценарий "Криминального чтива". В числе других известных работ Эйвари - сценарий к фильму "Беовульф".