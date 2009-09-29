Европейская экономика стабилизировалась, но ситуация хрупкая
21:59, 29 сентября 2009Общество
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Заявляет президент Еврогруппы
Президент Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР отмечает определенную стабилизацию экономики Европы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным делам Европарламента.
“Ситуация несколько стабилизировалась”, - сказал он, выразив сдержанный оптимизм по поводу состояния экономики во втором полугодии этого года.
Вместе с тем, по словам Ж.-К.ЮНКЕРА, ситуация остается очень хрупкой, что может привести к длительному периоду слабого роста.
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