Представитель "Нортима" об аукционе, цене ОПЗ и поведении Кабмина

Говоря о том, что цена в 5 млрд. грн., предложенная за Одесский припортовый завод ООО «Нортима», является заниженной, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий ПАРФЕНЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО противоречат своим прежним заявлениям.

Такое мнение высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», представитель компании «Нортима» Тимур НОВИКОВ.

По его словам, ранее и.о. главы ФГИУ и премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявляли о том, что стартовая цена ОПЗ в 4 млрд. грн. является вполне справедливой. “Всем известно о том, как формировалась цена на данный объект. Еще неделю назад Кабмин и ФГИУ говорили о том, что оценка ОПЗ была сделана в соответствии с методикой, утвержденной Фондом, упоминалось также, что в оценку завода были вовлечены профсоюзы и трудовой коллектив предприятия. Сторонники проведения приватизации утверждали, что цена 4 млрд. грн. справедлива и призывали принять участие в конкурсе по продаже ОПЗ», - подчеркнул Т.НОВИКОВ.

Вместе с тем он отметил, что в это же время звучали и заявления противников приватизации ОПЗ. “Были люди, которые говорили не столько о заниженной цене, сколько о несвоевременности продажи этого объекта в кризисный период, когда активы стоят дешевле. Эти люди призывали государство оставаться собственником ОПЗ”, - напомнил представитель ООО “Нортима”, при этом констатировав: “Но, так или иначе, заявлений о заниженной цене ОПЗ со стороны Фонда госимущества и Кабмина вообще не звучало. Если вы сравните цену, которая была при попытке провести предыдущую приватизацию Одесского припортового год назад, то эта цена составляла 3 млрд. грн. или около 600 млн. долл.. Сейчас эта цена была приблизительно 500 млн. долл., и я не думаю, что 100 млн. долл. это реальный дисконт с учетом кризисной ситуации».

Как отметил Т.НОВИКОВ, еще 21 сентября было известно, что в конкурсе по приватизации ОПЗ будут принимать участие только три компании. «Я хочу обратить внимание на то, что количество участников конкурса было известно еще 21 сентября, но только сегодня начинают звучать заявления о том, что конкуренция на конкурсе по приватизации ОПЗ отсутствовала, что изначально в нем должны были принимать участие 14 или даже 18 компаний, а 3 участника – это не конкуренция и 4 млрд. грн – это несправедливая цена. И это звучит из уст Фонда госимущества и Кабмина только после того, как было принято решение ФГИУ о признании конкурса не состоявшимся», - сказал представитель ООО «Нортима».

Подытоживая, он сообщил, что «непосредственно после завершения торгов отдельные члены комиссии по приватизации ОПЗ подходили к нам и поздравляли с победой, и только после того, как они побывали в комнате для совещаний, было объявлено, что компания «Нортима» не будет признана победителем. Господин ПАРФЕНЕНКО после этого заявил, что Фонд ожидал от приватизации ОПЗ 8-9 млрд. грн., но эта цифра опять-таки впервые прозвучала уже после признания конкурса недействительным».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

В свою очередь, представитель ООО «Нортима» Т.НОВИКОВ опроверг заявления и.о. главы ФГИУ и премьер-министра Украины о сговоре между участниками конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). «То, что сейчас происходит – это процесс навешивания ярлыков и, по нашему глубокому убеждению, премьер и исполняющий обязанности главы Фонда госимущества должны публично опровергнуть свои обвинения либо предоставить доказательства того, что три стороны, которые сегодня участвовали в конкурсе, сговорились», - подчеркнул он.